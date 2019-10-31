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Абромавичус назвал ответственного за авиа - и ракетостроение

Абромавичус назвал ответственного за авиа - и ракетостроение
17:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Заместителем гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" по авиа- и ракетостроению назначен Руслан Корж.

Об этом сообщает пресс-служба концерна на своей странице в Facebook.

"Генеральный директор Укроборонпрома Айварис Абромавичус назначил Руслана Коржа заместителем по авиа- и ракетостроению. Главная задача - возродить авиастроительную отрасль Украины как равноправного игрока глобального рынка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди основных задач на посту очерчены такие: возобновление серийного производства самолетов в Киеве и Харькове; определение приоритетных программ по самолетам и двигателям, обеспечение их программного менеджмента и эффективного финансирования; проведение радикальной трансформации системы управления предприятиями и их взаимодействие в рамках отрасли;

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Создание современных систем продаж и послепродажного сервиса украинской продукции в мире; привлечение международных партнеров к ключевым проектам/программы, организация встречной кооперации в глобальной цепи стоимости; наращивание объемов авиаремонта за счет международных и/или гражданских контрактов, в том числе в рамках сотрудничества со странами-членами НАТО.

Как сообщалось, Руслан Корж в 2015-2016 занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли в области управления государственной свойством и сектора безопасности и обороны.

До этого был управляющим партнером международной компании A. T. Kearney. Трудовую биографию начинал на фирме "Антонов".

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Руслан Корж, Укроборомпром, Айварис Абромавичус.
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