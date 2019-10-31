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Доходы госбюджета-2019 снижены на 20 миллиардов гривень - решение депутатов

Доходы госбюджета-2019 снижены на 20 миллиардов гривень - решение депутатов
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Это снижение будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга.

Верховная Рада приняла закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год относительно снижения плана доходов на 20 млрд грн.

За принятие соответствующего законопроекта №2283 во втором чтении и в целом с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно пояснительной записке к проекту, снижение плана доходов из-за отставания по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате сверхпланового укрепления гривни будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга.

Также закон предполагает повышение финансирования авиационной безопасности, угольных шахт, нацбезопасности и обороны, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, соцзащиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы, реабилитации лиц с инвалидностью, строительства доступного жилья, кредитов переселенцам и участникам АТО либо ООС на приобретение жилья.

В ходе обсуждения законопроекта представитель профильного парламентского комитета Леся Забуранная сообщила, что комитет в ходе подготовки проекта ко второму чтению получил 62 поправки, 20 из которых предлагает учесть.

"Комитет по вопросам бюджета принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона 2283 во втором чтении и в целом как закон в окончательной редакции, изложенной в сравнительной таблице, а также с учетом предложений по изменению бюджетных показателей", - процитировала она решение комитета.

Помимо предложенных комитетом поправок, депутаты 292 голосами поддержали седьмую поправку, позволяющую городу Киев не возвращать средства в госбюджет.

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Напомним, согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Парламент, ВРУ, Экономика, Депутаты.
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