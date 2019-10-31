САП требует арест Дубневича

Новости Украины:Ярославу Дубневичу изберут меру пресечения уже завтра, САП требует арест.

Народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения завтра, 1 ноября.

Об этом сообщает в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В 13:00 час. 1 ноября 2019 года в Высшем антикоррупционном суде состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в сообщении.

Так, прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривень залога.

Заседание состоится по адресу: ул. Крещатик, 42а.

Напомним, Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата, члена депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представление генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Дубневича.

По данным ГПУ, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом VIII созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця".