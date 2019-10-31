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Европейский Союз сделал заявление по разведению сил в Золотом

Европейский Союз сделал заявление по разведению сил в Золотом
21:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:ЕС приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, которое началось 29 октября.

Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.

В ЕС также приветствовали готовность, выраженную сторонами во время заседания ТКГ 29 октября в Минске, относительно продвижения по вопросу разведения сил и средств на участке в районе н.п. Петровское в ближайшем будущем.

"Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, которые проживают вблизи линии соприкосновения и несут основную тяжесть этого конфликта. В связи с этим мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию действовать таким же образом", - заявили в Евросоюзе.

Замглавы СММ ОБСЕ посетил Золотое

Как сообщалось, 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке разведения в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В то же время, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заверил, что Вооруженные силы Украины готовы, в случае каких-либо провокационных действий противника, предоставить защиту гражданским людям.

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ЕС, Европейский союз, Донбасс, ВСУ, Золотое.
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