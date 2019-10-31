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Украина призвала Россию освободить Асеева

Украина призвала Россию освободить Асеева
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украина в ОБСЕ призвала Россию немедленно освободить журналиста Асеева.

Украина призывает российскую сторону немедленно освободить журналиста Станислава Асеева и всех других незаконно задержанных украинских граждан, международное давление на РФ в этом плане критически важно.

С очередным призывом выступил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 31 октября, в Вене.

"Мы призываем российскую сторону немедленно освободить Станислава Асеева и всех других незаконно задержанных украинских граждан. Давление международного сообщества на Россию критически важно для обеспечения безусловного освобождения всех граждан Украины, которых удерживают в заложниках в Российской Федерации или на временно оккупированных территориях Украины", - отметил он.

Дипломат напомнил, что МИД Украины осудил недавний псевдоприговор Станиславу Асееву, который в очередной раз подтвердил, что "оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию". Все причастные к удержанию Асеева "будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины".

Цымбалюк отметил, что Украина продолжает уделять максимум внимания деятельности российской стороны на оккупированных районах Донбасса, "включая осуществляемое ею давление, запугивание и политические преследования граждан Украины".

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Напомним, журналист проекта "Радио Свобода" "Донбас.Реалии" Станислав Асеев находится в заключении в оккупированном Донецке, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала сообщалось о его исчезновении, две недели о нем ничего не было известно. Впоследствии российские вооруженные формирования в т.н. "ДНР" признали, что задержали Асеева и обвинили его в "шпионаже в пользу Украины". 22 октября стало известно, что тамошняя "прокуратура" приговорила Станислава Асеева к 15 годам заключения.

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СМИ, ОБСЕ, ВСУ, МИД Украины, Внешняя политика, Станислав Асеев.
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