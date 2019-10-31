В "Слуге народа" озвучили официальную позицию по недоверию к Рябошапке

Новости Украины:Давид Арахамия озвучил позицию политической силы.

Оснований или причин выражать недоверие Генеральному прокурору, который работает меньше трех месяцев, не вижу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах ВР.

"... не вижу никаких причин или оснований, чтобы выражать недоверие Генпрокурору", - сказал Арахамия и напомнил, что Рябошапка в должности меньше, чем 3 месяца.

Председатель фракции также напомнил, что мировая практика - первые 100 дней человека никто не критикует - ему дают возможность работать.

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что подписал проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке.