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В "Слуге народа" озвучили официальную позицию по недоверию к Рябошапке

В "Слуге народа" озвучили официальную позицию по недоверию к Рябошапке
22:43 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Давид Арахамия озвучил позицию политической силы.

Оснований или причин выражать недоверие Генеральному прокурору, который работает меньше трех месяцев, не вижу. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах ВР.

"... не вижу никаких причин или оснований, чтобы выражать недоверие Генпрокурору", - сказал Арахамия и напомнил, что Рябошапка в должности меньше, чем 3 месяца.

Председатель фракции также напомнил, что мировая практика - первые 100 дней человека никто не критикует - ему дают возможность работать.

Рябошапка лично вручил подозрение Дубневичу

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил, что подписал проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке.

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Все по теме:

ВРУ, ГПУ, Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Слуга народа, Давид Арахамия.
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