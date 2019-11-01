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Милованов: Моим заместителям угрожают

Милованов: Моим заместителям угрожают
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Милованов заявил об угрозах его заместителям.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его замы получают угрозы из-за увольнения руководителей государственных предприятий.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои заместители получают СМС из серии: "готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее", - сказал Милованов.

Милованов назвал самый "прибыльный" город Украины

Он заверил в том, что команда правительства и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства серьезно настроена работать на результат и угроз не боится.

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Кабмин, Угрозы, МЭРТ, Тимофей Милованов.
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