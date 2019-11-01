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Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС

Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В МИД рассказали о переговорах относительно свободного роуминга для украинцев в странах ЕС.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что в ближайшее время украинцам планируют добавить к безвизу свободный роуминг в странах-членах ЕС, а также упростить оборот товаров. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно около 3 миллионов украинцев воспользовались, уже почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высокие цены, как только мы пересекаем границу Украины. Мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации", - отметил Пристайко.

Также, как утверждает министр, Украина "вплотную подошла для так называемого промышленного безвиза".

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"Это возможность для наших компаний поставлять товары с гораздо проще стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там. Вы знаете, что нам удалось переориентировать нашу экономику и фактически более 60%, по разным оценкам, 62% нашего экспорта идут на 500-миллионный рынок ЕС", - добавил он.

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ЕС, Роуминг, Вадим Пристайко, Безвиз.
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