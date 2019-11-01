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КСУ подтвердил отмену адвокатской монополии

КСУ подтвердил отмену адвокатской монополии
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Суд признал законопроект об отмене адвокатской монополии конституционным.

Конституционный суд признал конституционным законопроект о внесении изменений в Основной закон, которым отменяется адвокатская монополия.

Об этом информирует пресс-служба суда.

"Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Принимая решение, КС исходил из того, что предложенные разделом I законопроекта изменения в Конституцию Украины расширяют возможности осуществления представительства в суде.

В заключении указано, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Предоставление профессиональной юридической помощи осуществляют адвокаты, однако представительство лица в суде может быть осуществлено по выбору лица адвокатом или другим субъектом.

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Как известно, Верховная Рада в сентябре этого года направила на заключение в Конституционный суд президентский законопроект №1013 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)".

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он имеет целью отменить адвокатскую монополию, а именно: исключить положения части четвертой статьи 131-2 Конституции Украины, согласно которой исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде.

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Предполагается, что принятие закона будет способствовать оптимизации механизма получения профессиональной юридической помощи.

Таким образом, данный законопроект уже могут внести в сессионный зал, где парламент по меньшей мере 226 голосами должен одобрить его в первом чтении. На следующей сессии он должен быть принят не менее чем 300 голосами.

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Законопроект, Суд, КСУ.
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