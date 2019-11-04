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Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому

Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
11:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сотрудники органов власти будут получать зарплату только в безналичной форме.

Кабинет министров принял постановление о переводе всех выплат сотрудникам органов власти в безналичную форму. Об этом министр КМУ Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя", - отметил министр.

По его данным, около 7% сотрудников органов власти получают зарплату наличными, а не на банковский счет. Поэтому 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии-за того, что платят зарплату наличными. “И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты за командировку”, - добавил Дубилет.

Он подчеркнул, что 60 млн грн - это не такие большие деньги в масштабе всего бюджета, но это одна из многих мер, которую правительство принимает, чтобы выполнить строгие KPI (ключевые показатели эффективности - ред.) по оптимизации бюджета, которые ставят Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин сокращает чиновников в областях и районах

"Кстати, как бывший банкир, я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история", - добавил правительственный чиновник.

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Зарплата, Кабмин, Чиновники, Дмитрий Дубилет.
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