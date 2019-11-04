Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Прогульщиков стало больше: кто из депутатов не ходит в Раду

Прогульщиков стало больше: кто из депутатов не ходит в Раду
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре.

Показатели посещения Верховной Рады депутатами в октябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО "Батькивщина" (9% посещаемости), "Голоса" (8%), "ОПЗЖ" (-5%) и "Слуги Народа" (-2%). В "Европейской солидарности" показатели посещаемости остались прежними, то есть процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре, не изменился", - рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели во фракции "Голос" - 86%.

Низкие показатели у фракций "Оппозиционная платформа За жизнь" - 80% и ВО "Батькивщина" - 79%.

В среднем на заседаниях Верховной Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее тнынешнего состава.

Недисциплинированный парламент: Разумков сделал замечание депутатам

Информация по данным письменной регистрации. Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

В КИУ напомнили, что 30 октября вступил в силу закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания парламентских комитетов.

Нынешний состав провел свое первое пленарное заседание 29 августа этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Депутаты, КИУ, Прогулы в Раде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь