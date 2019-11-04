Прогульщиков стало больше: кто из депутатов не ходит в Раду

Новости Украины:Комитет избирателей Украины проанализировал посещение фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре.

Показатели посещения Верховной Рады депутатами в октябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

"В целом показатели посещения ВР остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения в ВО "Батькивщина" (9% посещаемости), "Голоса" (8%), "ОПЗЖ" (-5%) и "Слуги Народа" (-2%). В "Европейской солидарности" показатели посещаемости остались прежними, то есть процент депутатов, которые посещали заседания Рады в сентябре и октябре, не изменился", - рассказал глава КИУ Алексей Кошель.

Отмечается, что самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели во фракции "Голос" - 86%.

Низкие показатели у фракций "Оппозиционная платформа За жизнь" - 80% и ВО "Батькивщина" - 79%.

В среднем на заседаниях Верховной Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее тнынешнего состава.

Информация по данным письменной регистрации. Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

В КИУ напомнили, что 30 октября вступил в силу закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания парламентских комитетов.

Нынешний состав провел свое первое пленарное заседание 29 августа этого года.