Кабмин назначил нового замминистра энергетики из ЕБРР

Кабинет министров Украины назначил Масличенко Сергея Александровича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.
Правительство также объявило конкурсы на должности государственных секретарей, в частности Минекоенерго, а также на должность Председателя Государственной экологической инспекции.
Следует отметить, что Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам Украины, Польши и Кавказа.
Напомним, Правительство Украины ограничило максимальное количество чиновников в областях и районах.