Кабмин назначил нового замминистра энергетики из ЕБРР

Новости Украины:На заседании 3 ноября Правительство Украины одобрило ряд кадровых решений.

Кабинет министров Украины назначил Масличенко Сергея Александровича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Правительство также объявило конкурсы на должности государственных секретарей, в частности Минекоенерго, а также на должность Председателя Государственной экологической инспекции.

Следует отметить, что Масличенко возглавлял департамент энергоэффективности и изменения климата Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по вопросам Украины, Польши и Кавказа.

Напомним, Правительство Украины ограничило максимальное количество чиновников в областях и районах.