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Понедельник, 04.11.2019
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Названы лидеры по посещению заседаний Рады в октябре

Названы лидеры по посещению заседаний Рады в октябре
16:55 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре. Всего заседаний было 16.

"В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций ВР самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции "Голос" - 86%", – говорится в сообщении. Ниже показатели по посещаемости, как отмечают в КИУ, – у фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 80% и ВО "Батькивщина" – 79%.

Информация анализировалась по данным письменной регистрации.

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Напомним, что 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания парламентских комитетов.

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Верховная Рада, ВРУ, КИУ, Народные Депутаты, Нардепы, Комитет избирателей Украины.
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