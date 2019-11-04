Названы лидеры по посещению заседаний Рады в октябре

Новости Украины:В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава.

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения фракциями Верховной Рады пленарных заседаний в октябре. Всего заседаний было 16.

"В среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава. Среди фракций ВР самые высокие показатели посещаемости у "Слуги народа" и "Европейской солидарности". В среднем на заседаниях Рады присутствовали 92% депутатов СН и 87% депутатов ЕС. Также высокие показатели у фракции "Голос" - 86%", – говорится в сообщении. Ниже показатели по посещаемости, как отмечают в КИУ, – у фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 80% и ВО "Батькивщина" – 79%.

Информация анализировалась по данным письменной регистрации.

Напомним, что 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания парламентских комитетов.