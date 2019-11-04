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Понедельник, 04.11.2019
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Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
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Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения

Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
19:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Через несколько недель Украина получит канадское оружие.

Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар после завершения визита в Канаду.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

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По его убеждению, "это откроет двери к расширению спектра сотрудничества".

"Мы также обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны, которые могли бы предметно говорить о потребностях украинской армии, передавать эту информацию канадской стороне и сразу понимать, что возможно обеспечить, а что - нет. Надеюсь, первый подобный контакт состоится в конце ноября ", - отметил дипломат.

Как сообщалось, в позапрошлом году Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украины. Впервые информация о якобы подготовке к отправке в Украину из Канады снайперских винтовок появилась еще летом 2018-го, однако, этого до сих пор не произошло.

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Во время визита в Канаду Василий Боднар встретился с заместителями министров иностранных дел и обороны, а также советником премьер-министра по внешней политике.

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МИД, Канада, Оружие, Снайперские винтовки, Василий Боднар.
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