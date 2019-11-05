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Установил дедлайн: Зеленский требует разработать план по улучшению позиций в рейтинге Doing Business

Установил дедлайн: Зеленский требует разработать план по улучшению позиций в рейтинге Doing Business
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации и разработать план для улучшения позиций Украины в Doing Business.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

"Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019г", - сказал Зеленский во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады, состоявшейся в Офисе президента во вторник, сообщает пресс-служба президента.

Также Минэкономики должно начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

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Кроме того, министерство должно до конца 2019г осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

"Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации", - добавил Зеленский.

Как отметил глава государства, Минэкономики до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

"Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме", - подчеркнул президент.

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Он также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.

Министру финансов Оксане Маркаровой Зеленский поставил задачу до 31 декабря 2019г создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на внедрение двухлетнего моратория на проведение проверок СПД и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка представления в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

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Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз" до 31 декабря 2019г.

Также Минекоенерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.

"К 30 апреля 2020г Министерство энергетики и защиты окружающей среды должно реформировать угольную отрасль", - говорится в сообщении.

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Кроме того, согласно заданию Зеленского, к концу следующего года Минекоэнерго должно подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движения негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

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Также Криклий должен до 30 июня 2020г утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023гг и начать подготовку к конкурсам.

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Приватизация, Doing Business, Владимир Зеленский, Оксана Маркарова, Владислав Криклий, Тимофей Милованов, Алексей Оржель.
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