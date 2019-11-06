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Кулеба: Кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Кулеба: Кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится
01:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Завершение процесса анбандлинга необходим для завершения переговоров с Россией по новому контракту в отношении транзита газа территорией Украины с 2020 года.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заверяет, что никто не сможет остановить анбандлинг в Украине.

Так он прокомментировал информацию о том, что в Верховной Раде Украины народный депутат ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко зарегистрировал проект постановления об отмене принятого 31 октября 2019 года закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

"Кто бы там что не останавливал, я вас заверяю, что анбандлинг состоится, потому что интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС уже не остановить", - заявил он во вторник журналистам в ходе визита в Брюссель.

Вице-премьер напомнил, что уже есть дополнение 27 к Соглашению об ассоциации, который "создает полные возможности для интеграции украинской энергетической системы в энергетическую систему ЕС, что полностью отвечает нашим национальным интересам". "Мы понимаем большие политические игры и битвы вокруг газо-транспортной системы, но это правительство, которое я представляю, сделало то, о чем другие только говорили – все собирались сделать анбандлинг Нафтогаза, а мы его сделали. Мы этот процесс завершим, и Украина интегрируется в энергетическое пространство, энергетический рынок ЕС", - заверил он.

Завершение процесса анбандлинга является необходимым условием для завершения переговоров с Россией по новому контракту в отношении транзита газа территорией Украины с 2020 года.

Как сообщалось, 4 ноября депутат от "Батькивщины" Кучеренко предложил отменить принятый Радой закон об анбандлинге, мотивируя тем, что "текст проекта закона, который завизирован соответствующими должностными лицами и передан на подпись председателю Верховной Рады Украины не соответствует тексту проекта закона, который был согласован на заседании Комитета и за который голосовали народные депутаты Украины во время принятия законопроекта №2239-1 во втором чтении и в целом". В то же время в обнародованных материалах депутат не указывает, какие несоответствия в документе были им обнаружены.

Как сообщалось, Верховная Рада 341 голосом приняла во втором чтении и в целом законопроект №2239-1, необходимый для отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

Глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время представления законопроекта ко второму чтению акцентировал внимание на том, что комитет накануне одобрил основную поправку, согласно которой приватизация, концессия, аренда ГТС, а также управление ею третьими сторонами (не представляющими государство) запрещена. Кроме того, он подчеркнул, что, согласно документу, компания, управляющая ГТС, должна находиться в 100% собственности государства.

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Согласно подготовленному ко второму чтению тексту законопроекта, решение об участии в операторе ГТС других лиц (помимо государства или субъекта хозяйствования 100% корпоративных прав которого принадлежит государству) может быть утверждено исключительно Верховной Радой.

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Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Анбандлинг.
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