Защитить президента: ГБР начало следствие в отношении депутата от "ЕС"

Новости Украины:1 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил открытие уголовного производства, в котором фигурирует Федина.

В Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту Украины со стороны народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Несколько дней назад Генпрокуратура внесла сведения по данному производству в ЕРДР, а подследственность этого производства определили за нами", - сказала Иванова.

Федина вместе с волонтеркой Марусей Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни президента.

Федина и Звиробий подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кто-то в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

28 октября первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что во фракции "Слуга народа" намерены обратиться в правоохранительные органы из-за высказываний Федины в отношении Зеленского