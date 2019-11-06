Зеленский "в шоке" от завода Малышева и требует собрать Кабмин

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский требует от Кабинета министров собрать совещание для улучшения эффективности и условий труда на предприятиях оборонного комплекса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован информацией о том, что ГП "Завод имени В. А. Малышева" с 2009 года выпустил только один танк для Вооруженных сил Украины.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ. А статистика такая, что в советские времена было 900 танков в год", - сказал он в среду в Харькове на совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Зеленский указал, что на заводах оборонно-промышленного комплекса есть задолженность по зарплате до четырех лет, тогда как уровень зарплат очень низкий, при этом зимой люди работают в помещении при нулевой температуре.

Президент считает, что премьер-министр Украины должен собрать весь Кабинет министров и представителей правоохранительных органов по этой проблеме. "Чтобы мы понимали, кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем. Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы, только мы ничего не производим и ничего не летает?" – задал вопрос он.

ГП "Завод им. Малышева" - известный в мире украинский производитель бронетехники. С января 2011 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома" и является базовым предприятием бронетанкового кластера госконцерна, объединяющего около 20 предприятий бронетанковой отрасли. В числе наиболее крупных экспортных партнеров завода в последние годы - Пакистан, КНР, Таиланд.

ГП "Завод им. Малышева" одно из ведущих предприятий национальной бронетанковой отрасли и профильного кластера "Укроборонпрома", куда входит порядка 20 предприятий бронетанковой отрасли Украины.

Завод им. Малышева в последние годы в рамках решения задач диверсификации оборонного производства осваивал работы по сварке корпусов новых БТР-4 и БТР-3, производства новых гусениц для боевых машин пехоты.