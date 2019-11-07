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Пикалов вспомнил, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом

Пикалов вспомнил, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом
05:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости Украины:Друг Зеленского рассказал, что о планах стать президентом стало известно после записи обращения к украинцам в Черкассах.

Решение Владимира Зеленского принять участие в выборах президента стало неожиданностью для его коллег по «Кварталу». Об этом в интервью Armyinform рассказал актер, сценарист студии «Квартал 95» Александр Пикалов.

«Честно скажу, что его решение пойти на выборы – большая неожиданность не только для украинцев, но и для нас. Сплетни ходили, но мы всегда шутили на эту тему и не воспринимали ее всерьез, потому что и сам Владимир до последнего карты не раскрывал. В тот момент, когда в Черкассах он записал обращение, мы поняли: все меняется», – рассказал «кварталовец».

Он вспомнил, что после этого они увидели «бешеную поддержку» среди украинцев.

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«Шутки шутками, а мы увидели бешеную поддержку, поняли, что украинцы верят в него, в изменения, которые так давно ждут. Сейчас человек, который никогда не занимался политикой и стал президентом – это уже изменения. Понятное дело, ему непросто. Но я верю, что он не может подвести. Поэтому я хочу пожелать нашему президенту сил, выдержки и даже политической жесткости, чтобы воплотились мечты украинцев», – добавил Пикалов.

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Все по теме:

Украина, Президент, Квартал-95, Владимир Зеленский, Александр Пикалов.
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