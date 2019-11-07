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Суд начал рассмотрение апелляции по делу Дубневича

Суд начал рассмотрение апелляции по делу Дубневича
11:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд обязал Дубневича внести залог в размере 100 миллионов гривень, а также одел на него электронный браслет.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала рассмотрение апелляции на меру пресечения, избранную 2 ноября народному депутату Ярославу Дубневичу.

Апелляционную жалобу рассматривает коллегия судей: Дмитрий Михайленко, Олег Павлишин и Николай Глотов.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

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4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом аоложении ОАО "Укрзализныця", в частности его потребности при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства следствия свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". По версии следствия, эти деяния причинили убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

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Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народный депута неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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Укрзализныця, Апелляция, Ярослав Дубневич, Решения суда, ВАКС.
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