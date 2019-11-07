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Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ

Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Тарас Качка сообщил, что Украина и Турция в январе 2020 года проведут очередной раунд переговоров о зоне свободной торговли.

Украина и Турция договорились о проведении в ближайшем времени очередного раунда переговоров о зоне свободной торговли (ЗСТ) и заседания межправительственной комиссии, сообщил торговый представитель Украины-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

"Мы сейчас работаем над заседанием межправительственной комиссии, чтобы она состоялась как можно быстрее. Мы сразу же направили письмо о том, что мы заинтересованы в раунде переговоров, и получили ответ, что в январе мы такой раунд переговоров проведем", – сказал Качка на конференции "Торговые войны: искусство защиты" в Киеве в четверг.

По его словам, это одни из самых сложных переговоров о ЗСТ. "С Турцией все сложно, но это не значит, что переговоры нужно замораживать. Мы будем биться с Турцией "лоб в лоб", но решение найдем", - подчеркнул замминистра.

Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле

Торгпред также анонсировал свой визит в Узбекистан.

"На следующей неделе я хочу поехать в Узбекистан. Это страна не очень в фокусе, но это наш торговый партнер, который внезапно решил ввести пошлины в условиях соглашения о зоне свободной торговли. Поедем разбираться", – сказал Качка.

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Украина, Турция, Зона свободной торговли, Тарас Качка.
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