Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат

Новости Украины:Владимир Зеленский прокомментировал грядущую встречу в нормандском формате.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что встреча в Нормандском формате будет направлена на обновление диалога по урегулированию конфликта на Донбассе, а любые достигнутые договоренности потом будут обсуждаться с украинским обществом.

"Вы знаете, что мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат. С 2016 года этих встреч не было, это прошло уже 3,5 года, сколько людей, давайте посчитаем, погибло за это время.

Поэтому Нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращению наших территорий, и самому главному – возвращению наших пленных", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla, которое размещено Офисом президента на страницах в соцсетях в четверг.

"А какой дальше план действий? Как дальше будет и в каких городах, городках или местах будет разведение, какой формат дальше обмена наших людей будет, в какие сроки? Какой формат может быть для местных выборов? Все эти вопросы нужно друг другу задавать и решать на Нормандской встрече. Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить, вот такие есть решения, давайте их обсудим. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень чувствительная", - отметил Зеленский.