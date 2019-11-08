Почти миллион гривень с аренды: Зеленский задекларировал доходы

Новости Украины:Зеленский задекларировал почти миллион гривень дохода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября задекларировал почти миллион гривень дохода от сдачи в аренду имущества.

Об этом говорится в его декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно декларации, Зеленский получил 902 454 гривни дохода от сдачи имущества в аренду иностранцам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

При этом в документе не уточняется, что это за имущество.

Напомним, Зеленский дал интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla.