Гончарук заявляет, что судебная реформа может несколько затянуться

Новости Украины:Алексей Гончарук считает, что несмотря на задержку реформа все таки принесет результаты.

Судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев, но она однозначно принесет результат. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

"Министерство юстиции будет стоять на страже правил, нормальной системы исполнения контрактов. Это то, что мы делаем, и качество этой работы ежедневно будет увеличиваться", - сказал Гончарук.

По его словам, такая же история должна состояться с судами.

"Здесь сложнее. Вы знаете, парламентом был принят законопроект для перезапуска реформы судебной системы. Я верю в то, что он принесет свои результаты. Здесь работа не только правительства, а всей нашей команды. Поэтому я думаю, что по времени эта реформа, возможно, самая сложная, она, возможно, затянется на несколько месяцев, а результаты мы получим позже. Но в чем точно я не сомневаюсь - в том, что ситуация с каждым днем будет улучшаться", - сказал он.

Напомним, 7 ноября вступил в действие закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", который 6 ноября был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".