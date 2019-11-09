Новым помощником Гончарука стала экс-депутатка ВР

Новости Украины:Светлана Залищук сообщила, что стала новым помощником премьер-министра Украины.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Светлана Залищук сообщила, что с 8 ноября начала работать в Кабинете министров Украины советником премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом она написала не своей странице в Facebook.

"Со вчерашнего дня официально работаю штатным советником Премьер-министра Украины по вопросам внешней политики", - написала Залищук.

По ее словам, она с Гончаруком дружит "с домайдановских времен" и заявила о доверии к новому премьеру.

"В команде Премьера я буду отвечать за подготовку его международных встреч и международных визитов в тесной координации с МИД и вице-премьером Дмитрием Кулебой. Моими главными kpi (Ключевые показатели эффективности - ред.) будут успешные контакты главы Правительства со своими визави, международными финансовыми институтами и дипломатами, создание положительных предпосылок для развития международного сотрудничества Украины, помощь в привлечении инвестиций, содействие эффективному экономическому сотрудничеству между государствами. Отдельно выделю борьбу за наше европейское будущее и энергетическую безопасность", - отметила экс-нардеп.