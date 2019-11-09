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Зеленский требует урегулировать деятельность СМИ: Кабмин разработает общие стандарты

Зеленский требует урегулировать деятельность СМИ: Кабмин разработает общие стандарты
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Зеленский поручил Кабмину разработать общий стандарт новостей для СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Зеленский поручил правительству до 1 декабря представить предложения изменений в Конституцию

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине.

Кроме того, Кабмин должен предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

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Верховная Рада, СМИ, Кабмин, Владимир Зеленский.
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