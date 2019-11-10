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Воскресенье, 10.11.2019
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
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Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ

Кулеба считает, что Украине нужно построить модель отношений с РФ
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: У нас интерес - двигаться на Запад, подальше от "русского мира",

Украине необходимо выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.

Об этом в интервью 5 каналу рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность... Но мы должны построить модель отношений с ними (россиянами - ред.). И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношениями все более-менее ясно, то наиболее слабой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать», - рассказал Кулеба.

В связи с этим он призвал подходить к отношениям с Россией прагматично, рационально, заметив, что в нас «слишком много эмоций».

«И на эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад, подальше от «русского мира», строить здесь нормальную цивилизованную страну... и при этом становиться экономически сильными», - отметил правительственный чиновник.

Он подчеркнул, что Украина может реально противостоять России, только если будет иметь деньги и надежных партнеров в других частях мира.

«Можно заходить в эту сферу: «Нет торговле с Кремлем!», но вопрос - где мы берем деньги на войну, на то, чтобы вооружать нашу армию, чтобы наша армия становилась еще сильнее и была способна выдержать давление российской регулярной армии?» - резюмировал вице-премьер.

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Россия, РФ, Дмитрий Кулеба.
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