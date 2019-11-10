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МИД Украины: стратегия защиты Мазура выработана

МИД Украины: стратегия защиты Мазура выработана
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В МИД Украины уверяют, что стратегия защиты задержанного в Польше ветерана АТО Мазура выработана.

В Министерстве иностранных дел заверили, что стратегия защиты задержанного в Польше ветерана АТО Игоря Мазура уже выработана и консулы имеют опыт в подобных делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников.

Об этом сказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич. 

По его словам, сегодня прокуратура проведет процессуальные действия и суд изберет меру пресечения. 

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в субботу в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше был задержан сотрудник секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека, ветеран АТО Игорь Мазур. Консул Украины в Люблине уже побывал в пункте пропуска "Дорогуск", где встретился с задержанным польской стороной украинцем.

Согласно польскому законодательству, суд может временно арестовать человека максимум на три месяца.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции Достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». А с ноября 2016 года после демобилизации Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.

Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований граждан Украины. Он напомнил, что основанием для задержания стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадицией в Россию.

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МИД Украины, Игорь Мазур, Волонтер, АТО, УНСО, ООС.
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