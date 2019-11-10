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Звонок 2: Трамп опубликует текст второго звонка Зеленскому во вторник

Звонок 2: Трамп опубликует текст второго звонка Зеленскому во вторник
13:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дональд Трамп собирается опубликовать текст еще одного звонка с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует опубликовать во вторник стенограмму еще одного телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico. 

"Они хотят иметь стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов предоставить ее. Мы, пожалуй, предоставим ее во вторник", - сказал Трамп журналистам.

"У нас есть еще одна стенограмма, которая выйдет, и это очень важно. Они просят об этом, и я с радостью ее предоставлю", - продолжил Трамп.

Очевидно, речь идет о телефонном разговоре в апреле, когда президент США приветствовал Владимира Зеленского с победой на выборах.

Тогда бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что Трамп пообещал в разговоре дальнейшую поддержку Украине по восстановлению территориальной целостности. Впрочем, официально у Белом доме о ходе разговора не сообщали.

Трамп также сказал, что не любит выпускать стенограммы звонков с зарубежными лидерами, поскольку "это плохой прецедент".

Телефонный разговор президентов Зеленского и Трампа 25 июля вызвал беспокойство у неназванного информатора, который в итоге подал официальную жалобу, которая привела к началу расследования демократов об импичменте Дональда Трампа.

Из свидетельств бывших и нынешних американских чиновников перед конгрессменами, а также слов президента Зеленского следует, что украинская сторона не давала согласие на первую публикацию телефонного звонка.

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Украина, США, Выборы, Президент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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