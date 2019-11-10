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Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года

Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
14:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Слуга народа

Новости Украины:Такую возможность допускает новый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Новоназначеный глава партии "Слуга народа" и первый зампредседателя фракции политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет о возможном проведении местных выборов до осени 2020 года.

"Мы стоим на том, что местные выборы должны закончить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации будет закончена раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они будут раньше", - заявил Александр Корниенко во время внеочередного съезда в воскресенье.

"Возможно, это будет летом, возможно, в конце весны, но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что ее нужно доделать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Нужно закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил политик.

Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя

Корниенко заверил присутствующих, что выборы в местные органы самоуправления состоятся в 2020 году.

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Парламент, Выборы, Местные выборы, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
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