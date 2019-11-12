Скачать
Вторник, 12.11.2019
ОБСЕ: возле Петровского в воскресенье стреляли
ОБСЕ: возле Петровского в воскресенье стреляли
"Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
Самые лучшие фотопроекты с конкурса International Photography Grant
Самые лучшие фотопроекты с конкурса International Photography Grant

Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий

Вакарчук назвал три варианта возвращения оккупированных территорий
04:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новости Украины:Сергей Рахманин 8 ноября заявил, что есть три варианта деокупации аннексированных территорий.

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире программы "Свобода слова" заявил, что есть три варианта возвращения Украиной оккупированных территорий. По его словам это военный путь, реализация Минских договоренностей и замораживание конфликта.

"Существует сегодня три варианта для Украины: Вариант первый - начать военную операцию, дойти до границы и победно завершить войну. Мало кто верит, что это возможно. Этот вариант на сегодняшний день, я подчеркиваю на сегодняшний день, является невозможным. Хотя украинская армия и Генштаб должны быть готовы к такому сценарию", - считает Вакарчук.

Вторым вариантом лидер партии "Голос" назвал выполнение Минских соглашений, которые он считает навязанными Россией и не понимает почему украинская власть использует его для завершения войны на Донбассе.

"В Минских соглашениях записано, что вы, уважаемые украинцы, должны инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину", - говорит нардеп.

По его словам, в сегодняшней экономической и политической ситуации такие действия могут привести к катастрофическим последствиям, среди которых потери независимости и суверенитета.

"Наконец, есть третий путь, который говорит следующее: вместо того, чтобы идти по навязанным Россией условиям, давайте мы не будем спешить и включать "турбо-режим" в дипломатии, в которой каждый день очень важен, а будем усиливать украинскую армию, усиливать украинскую экономику - будем каждый день "наращивать мышцы" и будем в любой момент готовы дипломатически или другим путём вернуть наши аннексированные территории. Я подчеркиваю: все наши аннексированные территории, включая Крым, потому что в Минске речи о Крыме не идёт вообще", - утверждает Вакарчук.

Он называет первый вариант нереалистичным, второй таковым, который приведёт к потере независимости, а третий путь лидер "Голоса" называет болезненным, но не приемлемым для всех, однако самым реалистическим.

Как сообщалось, лидер фракции "Голос" в парламенте Сергей Рахманин выступая во время программы "Право на власть" 8 ноября заявил, что есть три варианта деокупации аннексированных территорий: военный, "Минские соглашения" и замораживание конфликта.

"Третий вариант, о котором говорят вслух. Он существует, он обсуждается время от времени. Его не озвучивают или из-за стыда, или из страха. Это - замораживание войны. Что это означает с точки зрения стратегии и с точки зрения тактики? Это означает одну простую вещь: мы называем вещи своими именами. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем - я объяснил почему. Мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем - я объяснил почему. Мы можем остановиться - для того, чтобы собраться с мыслями", –заявил Рахманин.

ОБСЕ: возле Петровского в воскресенье стреляли

"И главное: не менее, мы обязаны забрать, - мы должны вернуть людей. Для того, чтобы вернуть людей, должна быть государственная программа для тех, кто готов вернуться в Украину", – сказал лидер"Голоса".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Голос, Святослав Вакарчук, Сергей Рахманин, Оккупированные территории, Три варианта, Возвращение оккупированных территорий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
03 Гончаренко обвинил Зеленского в злоупотреблении властью: ГБР дала ответ
04 "Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
05 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
На съезде &quot;Слуги народа&quot; решали судьбу Яременко
На съезде "Слуги народа" решали судьбу Яременко
Рецепт дня: шоколадные конфеты с финиками и семечками
Рецепт дня: шоколадные конфеты с финиками и семечками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь