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"Он никогда не отказывается": у Путина отреагировали на предложение Назарбаева

"Он никогда не отказывается": у Путина отреагировали на предложение Назарбаева
12:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представитель Путина прокомментировал предложение встретится с Зеленским в Казахстане

Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в "нормандском формате", а встреча президентов Украины и России без ее тщательной подготовки не принесла бы большой пользы.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает во вторник ТАСС.

"Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена", - подчеркнул представитель Кремля.

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"Существуют еще очень большие резервы для этой домашней работы", - заметил Песков. "В настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам нормандского формата, для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - добавил он.

Комментируя предложение экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева помочь с организацией встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Путиным в Казахстане, представитель Кремля подчеркнул, что Москва "традиционно признательна Назарбаеву и высоко ценит усилия казахстанских коллег в плане налаживания российско-украинских отношений".

Представитель Кремля уточнил, что телефонный разговор Путина с Назарбаевым состоялся в понедельник "по взаимной договоренности". "И во время разговора это (предложение организовать встречу Путина и Зеленского - ред.) было озвучено (Назарбаевым - ред.)", - добавил Песков.

В то же время, по его словам, дата возможного саммита в нормандском формате не определена, нет даже примерных сроков, сказал Песков.

Назарбаев: Нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины

Представитель Кремля отметил, что "ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений, согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи". "Эта работа сейчас продолжается", - констатировал Песков.

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Украина, Россия, Казахстан, РФ, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский.
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