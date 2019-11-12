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"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям

"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Верховная Рада одобрила законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря.

Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

За принятие соответствующего законопроекта №2240 в первом чтении проголосовали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Вводится единое специальное разрешение на разведку сроком на 5 лет на участки до 10 га. Также урегулируется земельный вопрос доступа к залежам янтаря путем установления правила земельного сервитута. Вводится строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации. Также вводится уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административная ответственность за нарушения установленных требований по добыче ископаемых", - сообщил, докладывая по законопроекту, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, а также создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Как сообщалось ранее, на заседании 29 сентября Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.

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Верховная Рада, Законопроект, Янтарь, Алексей Оржель.
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