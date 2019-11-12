Допелся: СБУ открыла уголовные дела против российского пропагандиста Соловьева

Новости Украины:СБУ открыла два уголовных производства против российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Служба безопасности Украины ответила на запрос народного депутата Украины Алексей Гончаренко ("Солидарность"). Правоохранительные органы Украины открыли два уголовных производства в отношении российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Досудебное расследование осуществляется следственными отделами 2 управления с дислокацией в Мариуполе и 3 управления в Северодонецке.

"СБУ открыла уголовное производство против Владимира «соловьиный помет» Соловьева! Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление о преступлениях этого негодяя", - написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, Владимир Соловьев является ведущим программ "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Кто против?", которые выходят на телеканале "Россия 1". На этих передачах он зачастую обсуждает события в Украине и распространяет пропаганду. У него есть вилла в Италии с видом на жительство в этой стране.