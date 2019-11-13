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ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления

ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
11:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Евросоюз считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и более комплексной реформе,

Европейский Союз поддерживает открытие свободного рынка земли в Украине, поскольку это может дать серьезный толчок развитию украинской экономики.

"Реформа должна строиться на приоритете права и принципах стабильности, прозрачности, справедливости и всеохватности. Уважая независимый законодательный процесс и суверенность принятия решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами", - указывается в заявлении Представительства Евросоюза в Украине в Facebook.

Подчеркивается, что в рамках реформы должен быть обеспечен приоритет мелких фермеров для того, чтобы избежать чрезмерной концентрации сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных владельцев. Мелкие хозяйства, в том числе те, которые ещё не зарегистрированы в качестве юридических лиц, должны стать основой рынка и получать государственную поддержку.

Законопроекты о земле: повестка работы Рады 13 ноября

"Евросоюз считает, что открытие рынка земли должно стать первым шагом к более широкой и более комплексной реформе, которая будет включать другие элементы управления землей, политики в области управления, планирования и мониторинга, повышения уровня осведомленности о правах на землю, консолидации земель и т.д. Одним из предварительных условий для успеха является, в частности, повышение прозрачности путем открытого доступа к данным о земле и их публикации. Это требует глубокой реформы государства и перераспределения некоторых из его функций. Евросоюз рассматривает вопрос о дальнейшем расширении своей поддержки реализации земельной реформы, уделяя особое внимание институциональным изменениям (в области планирования и управления земельными ресурсами, а также с целью интеграции кадастра и реестра прав), обучению и укреплению потенциала, а также мониторингу предусмотренных гарантий", - отмечается в заявлении.

"Верховенство закона и работающая система правосудия имеют решающее значение для успеха реформы рынка земли", - подчеркивают в Представительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада на пленарном заседании 13 ноября планирует рассмотреть земельную реформу - комплексные изменения в системе земельных отношений. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook отметил, что вынесенная на рассмотрение реформа не имеет никакого отношения к снятию моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

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ЕС, Рынок земли, Европейский союз, Евросоюз, Земельная реформа.
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