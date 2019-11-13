Пристайко и посол Индии обсудили возможность упрощения визового режима

Новости Украины:Глава МИД Украины и посол Индии, обсудили вопросы касательно сотрудничестве в сфере науки и экономики.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и посол Республики Индия в Украине Партха Сатпатхи обсудили возможность либерализации визового режима.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, Пристайко и Сатпатхи обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-индийских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высшем уровне.

Также они подчеркнули необходимость сосредоточения усилий на углублении торгово-экономического сотрудничества и расширении договорно-правовой базы.

Стороны договорились обеспечить дальнейшую конструктивную работу в рамках Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

В центре внимания были вопросы усиления сотрудничества в сфере образования и либерализации визового режима.

Как сообщается на сайте Департамента консульской службы МИД Украины "Советы путешественникам", украинцам для въезда в Индию с помощью сети Интернет оформляются краткосрочные визы на срок до 30 календарных дней. Другие типы виз для въезда на территорию Индии оформляются Посольством Республики Индия в Украине.