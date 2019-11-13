Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины

Новости Украины:В МИД Украины призывают стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Министерство иностранных дел Украины призывает стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории сектора Газа и ударами ЦАХАЛа в ответ", - подчеркнула Зеленко.

В МИД считают "абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения".

"Призываем стороны к оперативной деэскалации с целью защиты мирных граждан", - добавила пресс-секретарь ведомства.

Как сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook, за два дня более 110 израильских городов и поселков подверглись нападению из Газы

В частности, в Израиле заявляют, что более 360 ракет было выпущено по городам и селам Израиля.