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Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины

Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
21:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В МИД Украины призывают стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Министерство иностранных дел Украины призывает стороны к оперативной деэскалации ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

"Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации, связанной с ракетными обстрелами территории сектора Газа и ударами ЦАХАЛа в ответ", - подчеркнула Зеленко.

В МИД считают "абсолютно недопустимыми обстрелы гражданского населения".

"Призываем стороны к оперативной деэскалации с целью защиты мирных граждан", - добавила пресс-секретарь ведомства.

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Как сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook, за два дня более 110 израильских городов и поселков подверглись нападению из Газы

В частности, в Израиле заявляют, что более 360 ракет было выпущено по городам и селам Израиля.

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Израиль, МИД, Сектор Газа, Екатерина Зеленко.
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