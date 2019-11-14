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Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
11:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Дональду Трампу также интересно имя информатора, который его "сдал".

Дональд Трамп не исключил возможности публикации апрельского разговора с Владимиром Зеленским сегодня, 14 ноября. Такое заявление он сделал вовремя пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

"Я собираюсь обнародовать, думаю, в четверг, стенограмму другого звонка, который, на самом деле был первым из двух, вы сможете решить, что вы об этом думаете", - сказал Трамп.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что ему очень интересно, кто написал на него жалобу за телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

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"Информатор предоставил много очень некорректной информации, в частности относительно моего звонка президенту Украины", - добавил глава Белого дома.

Напомним, второй телефонный разговор Дональда Трампа с лидером Украины, от 25 июля, очень сильно взволновал США. Это привело к тому, что на Трампа написали жалобу, которая в свою очередь положило начало расследованию по импичменту президенту США.

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США, Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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