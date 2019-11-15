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"Слуга народа" разрабатывает этический кодекс депутата

"Слуга народа" разрабатывает этический кодекс депутата
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции принято решение разработать этический кодекс депутата.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что на заседании фракции принято решение разработать этический кодекс парламентария, нарушения положений которого смогут стать поводом для лишения мандата или исключения из состава фракции.

"Мы договорились на фракции разработать этический кодекс, чтобы мы понимали, что нарушение его положений приведет к потере мандата или к выходу из фракции", - заявила Верещук журналистами в пятницу в кулуарах Верховной Рады.

Она считает, что без четко прописанных правил, исключение кого-либо из депутатов из состава фракции вредит ее имиджу и подрывает доверие избирателей.

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Как сообщалось, народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на заседании фракции 15 ноября.

"Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию", - заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко.

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Верховная Рада, Ирина Верещук, Слуга народа, Фракция Слуга народа, Этический кодекс депутата.
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