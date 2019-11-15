НАПК считает должность Богдана связанной с коррупционными рисками

Новости Украины:Кроме главы ОП, в перечень должностей с высоким коррупционным риском могут внести и его заместителей.

Национальное агентство по предотвращению коррупции подало на государственную регистрацию в Министерство юстиции приказ об изменениях в перечне должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"В перечень должностей с высоким коррупционным риском, кроме должности руководителя Офиса президента Украины, Национальное агентство предлагает отнести должности первого заместителя и заместителя руководителя Офиса президента", - говорится в сообщении.

Также к должностям с высоким коррупционным риском относятся должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата Национального банка Украины, а также руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины.

Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков утверждается Национальным агентством. На сегодняшний день указанный перечень утвержден решением НАПК от 17 июня 2016 года № 2, которое зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 19 июля 2016 года под №987/29117.