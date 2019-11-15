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Закон об анбандлинге подписан президентом Украины

Закон об анбандлинге подписан президентом Украины
19:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о отделения деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинге).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг), сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством", - написала она на своей странице в Facebook в пятницу.

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Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора ГТС в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

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Парламент, ВРУ, Закон, Владимир Зеленский, Анбандлинг.
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