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Пятница, 15.11.2019
Договорились: названы дата и место "нормандской встречи"
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Нормандская встреча, визит Макрона в Украину - подробности разговора с Зеленским

Нормандская встреча, визит Макрона в Украину - подробности разговора с Зеленским
19:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже.

Все участники Нормандского формата согласовали дату встречи 9 декабря в Париже, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении.

Президенты Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе.

Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Французской Республики в Украину.

Договорились: названы дата и место "нормандской встречи"

Как известно, в июне текущего года Зеленский посещал Францию с официальным визитом.

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Франция, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Макрон.
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