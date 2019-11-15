Кабмин назначил нового представителя в Раде

Новости Украины:Кабинет министров Украины в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк.

Кабинет министров в Верховной Раде будет представлять Елена Шуляк.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинет министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - сообщила в Фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Шуляк является заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа".

До нее эту должность занимала нардеп Ирина Верещук.

Днем в пятницу она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Верховной Раде.