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Кабмин назначил нового представителя в Раде

Кабмин назначил нового представителя в Раде
22:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет министров Украины в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк.

Кабинет министров в Верховной Раде будет представлять Елена Шуляк.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинет министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента", - сообщила в Фейсбуке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Шуляк является заместителем главы депутатской фракции "Слуга народа".

До нее эту должность занимала нардеп Ирина Верещук.

Днем в пятницу она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Верховной Раде.

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Верховная Рада, Правительство, ВРУ, Кабмин, Елена Шуляк.
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