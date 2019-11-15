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Президент подписал закон о запрете перевозки детей без автокресла

Президент подписал закон о запрете перевозки детей без автокресла
23:28 Пт, 15 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Владимир Зеленский утвердил штрафы за перевозку детей без автокресел.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" № 224-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 октября 2019 года.

"Закон дополняет ст.121 кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу.

Отмечается, что на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела об админправонарушениях относительно нарушения правил перевозки детей.

"Реализация закона обеспечит осознание степени ответственности лиц, которые перевозят детей, и тем самым повысит уровень безопасности детей на дороге, будет способствовать уменьшению дорожно-транспортного травматизма и смертности детей", - сказано в сообщении.

Закон вступит в силу после подписания президентом Украины на следующий день после его опубликования.

Напоминаем, 29 октября Верховная Рада ввела административную ответственность за нарушение правил перевозки детей.

За соответствующий законопроект № 1150 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей" в целом проголосовало 332 народных депутата.

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Штраф, Закон, Владимир Зеленский.
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