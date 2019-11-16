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Герасимов: Власть должна более жестко реагировать на заявления Коломойского

Герасимов: Власть должна более жестко реагировать на заявления Коломойского
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Артур Герасимов считает, что власть должна быть более жесткой к высказываниям Коломойского.

Реакция властей на высказывания Игоря Коломойского должна быть более жесткой и более конкретной, считает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Об этом Герасимов сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что реакция должна быть более жесткая и более конкретная, так как мы только что услышали, что в Польше не поняли и испугались. Действительно, все страны, которые сейчас являются партнерами Украины, они слышат это интервью, не от последнего человека из Украины, и они знают, что этот человек связан с командой Зеленского определенным образом", - сказал Герасимов.

Он отметил, что в свое время из-за проблем ПриватБанка Украина оказалась на пороге дефолта - и "20 млн вкладчиков могли остаться без всех своих денег".

Герасимов также предостерег: если взять $100 млрд у РФ (как предлагал Коломойский), то можно потерять суверенитет.

Напоминаем, бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New Your Times заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с РФ. В частности, он считает, что возобновление связей с Россией необходимо для экономического выживания, а "травма войны пройдет". "Дайте пять, десять лет - и про кровь забудут", - утверждает олигарх.

Кроме того, по его мнению, кредиты из РФ могут заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. "Мы готовы принять у россиян 100 миллиардов долларов. Я думаю, что они с радостью нам их предоставят. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить добрые отношения? Только деньги", - отметил Коломойский.

Он также заявил, что на месте Президента Украины дал бы ход расследованию против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу компании Burisma.

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Игорь Коломойский, Артур Герасимов.
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