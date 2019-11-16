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Никакого двойного налогообложения: соглашение с Кипром подписано президентом

Никакого двойного налогообложения: соглашение с Кипром подписано президентом
11:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0003 "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы".

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, 15 ноября документ был возвращен с подписью президента.

Как известно, 30 октября Верховная Рада ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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Ратификация протокола будет способствовать совершенствованию норм Конвенции между правительством Украины и правительством Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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Украина, Кипр, Законопроект, Ратификация, Владимир Зеленский.
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