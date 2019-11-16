Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа

Новости Украины:В разгар слушаний относительно импичмента Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского от 21 апреля.

В пятницу Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора между Дональдом Трампом и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля. Собственно, даже не стенограмму, а "меморандум", созданный в день разговора сотрудниками Белого дома.

В описании документа отмечается, что он не является дословным воспроизведением разговора, а отражает "заметки и воспоминания" нескольких сотрудников из ситуативной комнаты на борту президентского самолета, которые должны "слушать и записывать разговор".

Кроме того, учитывая то, что общение происходило с помощью переводчика, в тексте "могут быть определенные различия в точном значении фраз". В целом текст стенограммы содержит главным образом поздравления Дональда Трампа Владимиру Зеленскому с победой на выборах. Опубликовать его Дональд Трамп пообещал в четверг.

Неофициальный перевод документа

Дональд Трамп: Хочу поздравить Вас с хорошо выполненной работой и фантастическими выборами.

Владимир Зеленский: Рад Вас слышать. Большое спасибо. Приятно говорить с Вами и благодарю за поздравления.

Дональд Трамп: Это были невероятные выборы.

Владимир Зеленский: Еще раз огромное Вам спасибо. Как видите, мы сделали все, что могли. Вы были для нас примером.

Дональд Трамп: Думаю, Вы будете хорошо выполнять работу. У меня много друзей в Украине, которые Вас знают, и которые благосклонны к Вам. У меня в Украине много друзей, которые, честно говоря, ждали, что Вы победите. Ваше достижение впечатляющее. Определенным образом, я сделал что-то подобное. В США мы достигаем поразительного прогресса, состояние экономики - лучшее за всю историю. Лишь хотел поздравить Вас. Не сомневаюсь, что Вы станете невероятным президентом.

Владимир Зеленский: Прежде всего, еще раз очень вам благодарен за поздравления. Украина - независимое государство, и мы сделаем все возможное для народа. Как я уже сказал, Вы - хороший пример. Мы надеемся, что сможем расширить нашу работу, как Вы сделали. Вы также всегда будете прекрасным примером для многих. Вы - хороший пример для наших новых руководителей. Я бы также хотел пригласить Вас, если это возможно, на инаугурацию. Я понимаю, что Вы очень заняты, но, если будет возможность приехать на церемонию инаугурации, - было бы очень хорошо, если Вы сможете быть с нами в этот день.

Дональд Трамп: Что ж, это очень хорошо. Мы рассмотрим это предложение. Предложите нам дату и как минимум у нас будет хорошее представительство. Больше одного человека из США будет с вами в этот день. Мы, как минимум, будем иметь кого-то очень высокопоставленного, кто будет с вами. Действительно, замечательный день для исключительного достижения.

Владимир Зеленский: Еще раз благодарю. Мы с нетерпением ожидаем Ваш визит или визит высокопоставленной делегации. Нет слов, которые способны описать нашу невероятную страну. Насколько приятные, теплые и дружеские наши люди, насколько вкусная наша кухня и насколько замечательная Украина. Словами описать нашу страну невозможно, поэтому Вам лучше лично увидеть ее. Поэтому, если можете приехать - было бы замечательно. Еще раз приглашаю Вас.

Дональд Трамп: Что же, соглашаюсь с Вами относительно страны и с нетерпением жду этого. Когда я был владельцем "Мисс мира", у них всегда были хорошие люди. Украина всегда была очень хорошо представлена. Когда вы войдете в курс дел и будете готовы - хотел бы пригласить Вас в Белый дом. У нас будет много, о чем поговорить, но мы - с Вами во всех смыслах.

Владимир Зеленский: Что ж, спасибо за приглашение. Мы принимаем его и с нетерпением ожидаем визит. Спасибо еще раз. Вся моя команда с нетерпением ожидает этот визит. Еще раз спасибо за поздравления. Я все еще считаю, что было бы хорошо, если бы Вы могли приехать и быть с нами в этот очень важный день нашей инаугурации. Результаты - невероятные, они очень впечатляющие для нас. Поэтому было бы фантастически, если бы Вы могли приехать и быть с нами в этот день.

Дональд Трамп: Очень хорошо. Мы очень скоро дадим вам знать, независимо от решения. Поздравляю и, пожалуйста, передайте поздравления украинскому народу и вашей семье. Дайте им знать, что я передаю самые искренние поздравления от нашего государства.

Владимир Зеленский: Что ж, спасибо Вам еще раз. Желаю безопасного полета и до скорой встречи.

Дональд Трамп: Берегите себя и выступите с хорошей речью сегодня. Берегите себя и до скорой встречи.

Владимир Зеленский: Спасибо Вам большое. Мне трудно, но я буду практиковать английский, и мы проведем встречи на английском. Очень благодарен.

Дональд Трамп: *Смеется* Это приятно слышать. Это действительно очень хорошо. Я не смогу сделать это на вашем языке. Я очень впечатлен. Очень благодарен.

Владимир Зеленский: Спасибо Вам большое. До скорой встречи.

Дональд Трамп: Желаю хорошего дня.

Владимир Зеленский: До свидания.