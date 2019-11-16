Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань

Новости Украины:Разумков выступил против введения уголовной ответственности за фейки.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вводить уголовную ответственность за фейковую информацию в СМИ неправильно.

Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус.

"На мой взгляд, в этом вопросе нужно соблюсти тонкую грань. У нас многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности. И как их за это наказывать? Аналогичная ситуация — с медиа. Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность?", − отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что нужно искать механизмы борьбы с фейками, ведь они формируют негативный имидж Украины в Европе и США.

Разумков подчеркнул важность свободы слова в Украине, что не означает, что "можно выливать на кого-то ушат помоев".

"Фейки — это огромная проблема. Во время избирательной кампании я лично не раз с ней сталкивался. Я считаю, если издание занимается фейками, это уже не журналистика. Это часть грязной политической борьбы. Свобода слова — одна из важных позиций, которые есть в Украине и которыми не могут похвастаться многие наши соседи. Это то, что нужно сохранить и преумножить. Но свобода слова не означает, что можно выливать на кого-то ушат помоев", — заявил он.