Скачать
Суббота, 16.11.2019
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
"На завершающем этапе": Ермак подтвердил слухи о возвращении захваченных Россией судов
Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
Разумков об "уголовке" за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили
Умерла руководитель балета Национальной оперы Анико Рехвиашвили

Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань

Разумков об уголовной ответственности за фейки: Нужно соблюсти тонкую грань
22:18 Сегодня Телеграф НВ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков выступил против введения уголовной ответственности за фейки.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вводить уголовную ответственность за фейковую информацию в СМИ неправильно.

Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус.

"На мой взгляд, в этом вопросе нужно соблюсти тонкую грань. У нас многие политики часто говорят вещи, которые не соответствуют действительности. И как их за это наказывать? Аналогичная ситуация — с медиа. Когда СМИ используют как информационное оружие, нужно ли вводить за это уголовную ответственность?", − отметил Разумков.

При этом он подчеркнул, что нужно искать механизмы борьбы с фейками, ведь они формируют негативный имидж Украины в Европе и США.

В Минкульте предлагают наказывать журналистов за распространение фейков

Разумков подчеркнул важность свободы слова в Украине, что не означает, что "можно выливать на кого-то ушат помоев".

"Фейки — это огромная проблема. Во время избирательной кампании я лично не раз с ней сталкивался. Я считаю, если издание занимается фейками, это уже не журналистика. Это часть грязной политической борьбы. Свобода слова — одна из важных позиций, которые есть в Украине и которыми не могут похвастаться многие наши соседи. Это то, что нужно сохранить и преумножить. Но свобода слова не означает, что можно выливать на кого-то ушат помоев", — заявил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СМИ, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр зима 2019-2020: главные тренды и новинки "холодного" сезона (Фото)
02 Радиоактивная опасность: глобальное потепление может открыть ядерную "гробницу"
03 Почему новый кроссовер Hyundai Venue так сильно полюбился
04 Борьба с бедностью: Кабмин поддержал законопроект Минсоцполитики
05 Выборы, лесть, договор о встрече: полный текст первого разговора Зеленского и Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Епифаний: У церкви и журналистов общее призвание
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Осень не прекращает радовать: прогноз погоды на выходные
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Флешмоб #FreeAseyev поддержали в Италии
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Взаимные фанатки: Меган Маркл пригласила Хиллари Клинтон в свою резиденцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь