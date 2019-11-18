Разумков о разработке законопроекта о народовластии: Работает большая группа

Новости Украины:Разумков надеется, что в ближайшее время будут готовы первые законопроекты по народовластию.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время будут готовы первые проекты законов из пакета законопроектов о народовластии.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, на какой стадии находится разработка пакета законопроектов о народовластии, в котором также будет содержаться вопрос проведения референдумов.

Разумков напомнил, что в этом пакете речь должна идти, в частности, об общегосударственном референдуме и о местных, о народном вето, а также могут быть другие законопроекты.

"Группа достаточно большая работает над этими задачами. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем получить уже первые законопроекты, которые будут рассматриваться в Верховной Раде Украины", - сказал глава парламента.

Напомним, Разумков ранее заявил, что написание законопроекта об особом статусе Донбасса будет происходить после "нормандской встречи".