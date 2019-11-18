Гончарук и Пранцкетис сошлись во мнениях относительно "Северного потока - 2"

Новости Украины:Гончарук после встречи с Пранцкетисом заявил, что Украина и Литва имеют общую позицию по "Северному потоку -2".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина и Литва имеют общие позиции относительно недопустимости реализации "Северного потока-2".

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров, Гончарук провел встречу с председателем Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом.

Гончарук, в частности, подчеркнул важность общей позиции Украины, Литвы и других стран ЕС относительно недопустимости реализации проекта "Северный поток-2". "Энергетическая безопасность - приоритет не только для Украины, но для всей Европы. Этот вопрос должны обсуждаться на самом высоком уровне в ЕС, поэтому я благодарен Литве за поддержку в этом вопросе. Я рад, что мы имеем общую позицию относительно недопустимости реализации проекта "Северный поток-2", - сказал Гончарук.

Он отметил, что "Северный поток-2" - политический, а не бизнес-проект, и важно "остановить его разрушительное влияние, ведь речь идет о безопасности всей Европы".

Гончарук также выразил надежду в успешности подготовки и проведения Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе в июле 2020 года.

"Мы ожидаем, что следующая Конференция в Литве станет важной платформой для развития четкой дорожной карты имплементации важных реформ в Украине. Следует изменить подход к поддержке Украины с ситуационного системным. Уверен, что взаимные визиты высокого уровня и совместное участие представителей Украины и Литвы во встречах Европейского Совета будут способствовать достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр Украины.